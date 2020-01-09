Крымский санаторий впервые получил премию правительства РФ в области качества

09.01.20 15:16

© РИА Новости. Александр Красавин

9 января. Interfax-Russia.ru - Сакский военный клинический санаторий стал лауреатом премии правительства РФ в области качества, сообщила в четверг пресс-служба министерства курортов и туризма Крыма.

"Санаторий им. Н.И. Пирогова впервые среди крымских санаториев получил одну из самых престижных в стране премий правительства РФ в области качества. Премией "Роскачество" отмечаются предприятия и организации, достигшие высоких результатов в этой области", - говорится в пресс-релизе.

Со ссылкой на руководство санатория сообщается, что за пять лет коллектив переоснастил медицинскую базу, внедрил интегрированную систему менеджмента, соответствующую международным стандартам, получив статус "Признанное совершенство" Европейского фонда по управлению качеством.

"В Саках сейчас формируется полноценный лечебно-оздоровительный кластер. Происходит реконструкция и модернизация инфраструктуры, связанной с грязелечебным озером и объектами грязедобычи, строительством новых набережных, променадных зон, дорожной сети, коммуникациями, в том числе и новыми современными очистными сооружениями", - сказал министр туризма Крыма Вадим Волченко, которого цитирует пресс-служба.

ФГБУ "Сакский военный клинический санаторий им. Н. И. Пирогова" Минобороны России - одна из старейших военных здравниц, которая расположена на западе Крымского полуострова в курортной зоне города-курорта Саки на территории старинного заповедника. Территория учреждения граничит с тремя озерами: соленым (источник лечебной грязи и рапы), пресным и буферным, и потому является круглогодичным природным ингаляторием и аэрарием, сообщается на сайте санатория.