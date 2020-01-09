Круглосуточная "скорая помощь" для животных начала работать в Уфе

09.01.20 15:18

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

9 января. Interfax-Russia.ru - Ветеринарная скорая помощь появилась в Уфе 1 января, с начала года в службу поступило более 10 вызовов, сообщила агентству "Интерфакс-Поволжье" представитель городской ветеринарной станции Алия Гайсина.

По ее словам, первыми экстренными четвероногими пациентами стали собаки и кошки.

"В основном (скорую помощь - ИФ) вызывают в экстренных случаях: машина сбила или животное выпало из окна, острое отравление, острая аллергическая реакция, кто-то что-то проглотил", - рассказала собеседница агентства.

Созданы четыре медицинские бригады, вызовы из Уфы и Уфимского района принимаются круглосуточно. На вызовы к животным ветеринары выезжают на специальных автомобилях, где "есть блок для перевозки животного, кислородный концентратор, средства для внутривенной инфузии, можно проводить реанимацию", отметила Гайсина.

Она добавила, что прежде управление не оказывало услуги экстренной медицинской службы для животных: можно было вызвать специалиста на дом, но время его приезда зависело от занятости ветврачей.

В свою очередь, пресс-служба правительства Башкирии сообщила, что для ветеринарной "неотложки" выделены и оснащены оборудованием два автомобиля "Ларгус". До 2022 года ветеринарная служба будет профинансирована более чем на 100 млн рублей. Большую часть средств направят на оснащение научно-производственной ветеринарной лаборатории. Также планируется открыть зоогостиницы в Ишимбае и Уфе.