Курортный парк реконструировали в Ессентуках

09.01.20 15:20

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

9 января. Interfax-Russia.ru - Реконструкция Курортного парка, проводимая за счет средств курортного сбора, завершилась в городе Ессентуки (Ставропольский край), сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

"В ходе реконструкции особое внимание было уделено верхней части парка с историческими "Николаевскими ваннами". На площадке перед ними отреставрировали фонтан и малые архитектурные формы, облагородили аллеи, установили освещение", - написал Владимир на своей странице в "Инстаграм".

Он отметил, что сейчас в парке наводят порядок и монтируют звуковое оборудование, чтобы включать музыку на праздники. В парке проводят озеленительные работы.

Как сообщалось, общая стоимость благоустройства Курортного парка в Ессентуках превысила 70 млн рублей.

Взимать курортный сбор на Ставрополье начали с 1 мая 2018 года. Доходы от сбора в регионах тратят на восстановление курортной инфраструктуры, благоустройство парков и скверов. Эксперимент продлится до конца 2022 года.