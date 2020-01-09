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09.01.20 15:29
Более 500 тысяч человек посетили новогодние гулянья в парках Подмосковья
"Для жителей Подмосковья в парках были организованы интерактивные игры, развлекательные программы с анимацией, эстафетами и соревнованиями, квесты, различные мастер-классы, концертные программы и конкурсы", - говорится в сообщении.
В парках Подмосковья располагается 35 пунктов стационарного питания - кафе и рестораны, подходящие как для индивидуального, так и для семейного отдыха.
Специально для дневных массовых гуляний были организованы нестационарные точки питания и фудкорты с современной и традиционной уличной едой, а также приглашены фудтраки с эксклюзивными проектами.
Во всех парках культуры и отдыха Московской области работают тепловые зоны с очагами и самоварами с бесплатным чаем.
Также работают 26 тюбинговых горок: 18 возведенных и 8 на естественных рельефах. Функционируют 40 катков: 35 с естественным льдом м 5 с искусственным льдом.
Во время новогодних праздников ежедневно, 2 раза в сутки, осуществлялся контроль за содержанием всех 100 парков. В среднем в уборке территории было задействовано до 400 человек и до 200 единиц техники каждый день.
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