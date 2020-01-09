Более 500 тысяч человек посетили новогодние гулянья в парках Подмосковья

09.01.20 15:29

© РИА Новости. Виталий Тимкив

9 января. Interfax-Russia.ru - С 1 по 8 января в парках культуры и отдыха Московской области проведено более 400 мероприятий, сообщает пресс-служба подмосковного министерства благоустройства.

"Для жителей Подмосковья в парках были организованы интерактивные игры, развлекательные программы с анимацией, эстафетами и соревнованиями, квесты, различные мастер-классы, концертные программы и конкурсы", - говорится в сообщении.

В парках Подмосковья располагается 35 пунктов стационарного питания - кафе и рестораны, подходящие как для индивидуального, так и для семейного отдыха.

Специально для дневных массовых гуляний были организованы нестационарные точки питания и фудкорты с современной и традиционной уличной едой, а также приглашены фудтраки с эксклюзивными проектами.

Во всех парках культуры и отдыха Московской области работают тепловые зоны с очагами и самоварами с бесплатным чаем.

Также работают 26 тюбинговых горок: 18 возведенных и 8 на естественных рельефах. Функционируют 40 катков: 35 с естественным льдом м 5 с искусственным льдом.

Во время новогодних праздников ежедневно, 2 раза в сутки, осуществлялся контроль за содержанием всех 100 парков. В среднем в уборке территории было задействовано до 400 человек и до 200 единиц техники каждый день.