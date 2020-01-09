Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Неопределенные сроки: "Северный поток-2" планируют запустить до конца года
   
Из грязи в князи: экс-руководителей амурской колонии, где пировал Цеповяз, ждет суд
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
09.01.20 15:31

Более 43 тысяч человек посетили Пушкинский музей в новогодние праздники

© РИА Новости. Владимир Вяткин
9 января. Interfax-Russia.ru - Посещаемость Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина в новогодние каникулы выросла на четверть по сравнению с прошлым годом и превысила 43 тысяч человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе музея.

"Посещаемость в этом году в праздники выросла более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом и составила 43 364 человек. В прошлом году посещаемость была 34570", - сказал собеседник агентства.

В новогодние праздники в музее проходили три выставки "Томас Гейнсборо", "Князья Юсуповы и Цветаевский музей", "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1". Также для посещения открыта основная экспозиция музея.

Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что по итогам года музей посетили около 1,5 млн человек.

Также по данным ГМИИ, выставку "Щукин. Биография коллекции", которая проходила с 18 июня по 15 сентября, посетили 344 тыс. 927 человек.

Она стала самой посещаемой по итогам года и одной из самых посещаемых за всю историю музея.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  09.01.20 16:07
Проезд по части трассы Москва-Петербург подорожает с 9 января
.
  09.01.20 15:13
Адвокат раскрыл детали окончательного обвинения фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  09.01.20 10:38
Более 350 км дорог и 100 учебных заведений построят в Москве до 2023 года
.
  09.01.20 08:39
Увеличение жилплощади при переезде по реновации достигает 30%
.
  07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги
.
  07.01.20 13:46
Более 450 тыс. москвичей и гостей столицы воспользовались городским транспортом в рождественскую ночь
.
  06.01.20 11:58
Станцию "Южный порт" на "салатовой" ветке московского метро построят в 2023 году
.
  06.01.20 10:07
В Москве продлят работу метро и МЦК в рождественскую ночь
.
  05.01.20 16:08
Москвичи просят ускорить программу реновации жилья
.
  05.01.20 15:19
Акция по сбору новогодних елей в переработку началась в Москве


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket