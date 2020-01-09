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09.01.20 15:31
Более 43 тысяч человек посетили Пушкинский музей в новогодние праздники
"Посещаемость в этом году в праздники выросла более чем на 25% по сравнению с предыдущим годом и составила 43 364 человек. В прошлом году посещаемость была 34570", - сказал собеседник агентства.
В новогодние праздники в музее проходили три выставки "Томас Гейнсборо", "Князья Юсуповы и Цветаевский музей", "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1". Также для посещения открыта основная экспозиция музея.
Ранее директор музея Марина Лошак сообщила, что по итогам года музей посетили около 1,5 млн человек.
Также по данным ГМИИ, выставку "Щукин. Биография коллекции", которая проходила с 18 июня по 15 сентября, посетили 344 тыс. 927 человек.
Она стала самой посещаемой по итогам года и одной из самых посещаемых за всю историю музея.
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