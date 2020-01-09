Глава Карачаево-Черкесии объявил 2020 год в республике Годом образования

09.01.20 16:22

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

9 января. Interfax-Russia.ru - Региональную программу по развитию сферы образования внедрит Карачаево-Черкесия в 2020 году, объявленном в КЧР Годом образования.

"2020 год в Карачаево-Черкесской республике объявляю Годом образования. Мы разработаем и приступим к реализации собственной региональной программы по развитию сферы образования, в которой постараемся предусмотреть все, начиная с поддержки молодых педагогов и кончая созданием новых современных учебных учреждений, где дети смогут получить качественное образование", - сообщил глава КЧР Рашид Темрезов.

Вместе с тем глава региона отметил, что в 2019 году в рамках нацпроекта "Образование" в КЧР открылось около 20 центров "Точка роста".

"Здесь есть возможности для творческой, научной самореализации детей и подростков. Считаю, что такие точки роста - маленькая модель школ будущего. Каждая школа Карачаево-Черкесии независимо от ее расположения должна стать настоящей точкой роста для наших детей", - написал он.