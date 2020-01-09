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09.01.20 17:02

КАМАЗ заинтересован в поставках грузовиков поколения K4 в Азербайджан

© РИА Новости. Максим Богодвид
9 января. Interfax-Russia.ru - ПАО "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) заинтересовано в поставках в Азербайджан грузовых автомобилей поколения К4, в том числе газомоторных, причем в готовом виде, а не машинокомплектов для сборки, сообщил "Интерфаксу" представитель компании.

"По новому модельному ряду (грузовиков К4 - ИФ) речь идет только о поставках (готовых автомобилей - ИФ). Об объемах мы пока не можем говорить", - сказал он.

Сборочная линия по выпуску автомобилей "КАМАЗ" работает на базе "Гянджинского автомобильного завода" с 2015 года.

По словам представителя компании, "КАМАЗ" не скрывает свою заинтересованность в поставках автомобилей поколения К4 в страны СНГ. "Мы и про Казахстан то же самое говорили, и про Туркмению", - напомнил он.

В четверг правительство Азербайджана сообщило, что вопрос об импорте в эту страну автомобилей "КАМАЗа", в том числе газомоторных, обсуждался на заседании двусторонней межправкомиссии по экономическом сотрудничеству в декабре 2019 года в Баку.

Как уточнил "Интерфаксу" представитель автозавода, ранее "КАМАЗ" не поставлял в Азербайджан газомоторные автомобили.

Грузовики поколения К4 "КАМАЗ" серийно производит с декабря 2013 года, сообщается на сайте компании. Предприятие планирует производить модельный ряд поколения К4 до 2023 года, на смену ему придет поколение К5 - грузовики семейства 54901, сообщало в декабре 2017 года корпоративное издание автозавода со ссылкой на директора по развитию "КАМАЗа" Ирека Гумерова.

Вывод автомобилей магистрального семейства поколения К5 на рынок руководство "КАМАЗа" считает главной задачей на 2020 год.

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