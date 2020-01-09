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09.01.20 17:29
Три экипажа "КАМАЗ-мастер" заняли подиум по итогам пятого этапа ралли-марафона "Дакар-2020"
Первое место в зачете грузовиков занял экипаж российской команды "КАМАЗ-мастер" Дмитрия Сотникова, который потратил на прохождение дистанции 4 часа 12 минут 4 секунды.
Вторым стал еще один экипаж российской команды с пилотом Антоном Шибаловым, который уступил победителю 3 минуты 6 секунд.
Третье место также досталось пилоту "КАМАЗ-мастер" Андрею Каргинову (+3:15).
Четвертое время показал белорус Сергей Вязович, представляющий "МАЗ-СПОРТавто" (16:30).
Грузовик пятикратного победителя "Дакара" Эдуарда Николаева на 165 км встал из-за проблем с двигателем и не смог продолжить гонку.
Завоевавший в 2017 году "Золотого бедуина" мотоциклист Сэм Сандерленд завершил свое выступление после падения: англичанин получил травмы спины и левого плеча.
Генеральную классификацию по-прежнему возглавляет экипаж Каргинова. А на второе место переместился Шибалов. Теперь камазовцы опережают Вязовича на 24 и 9 минут соответственно. Сотников поднялся на седьмую строчку.
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