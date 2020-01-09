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Новое морское оружие обсуждали участники конференции в Севастополе

© РИА Новости. Евгений Биятов
9 января. Interfax-Russia.ru - Вопросы, посвященные созданию перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов обсуждены на конференции, которая прошла в Севастополе под руководством министра обороны РФ Сергея Шойгу в четверг.

"В ходе конференции обсуждены вопросы развития Военно-морского флота (ВМФ) России и военного кораблестроения. Особое внимание было уделено вопросам, посвящённым внедрению на предприятиях промышленности новейших технологий в процессы проектирования, создания и серийного строительства перспективных кораблей, новейших образцов вооружения и летательных аппаратов", - сообщил журналистам замминистра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также, по его словам, "были затронуты вопросы создания комплексных программ развития систем вооружения ВМФ, строительства кораблей различных классов". "В том числе - перспективных судов обеспечения вспомогательного флота, разработки современных систем вооружения для береговых войск и морской авиации ВМФ", - сказал Криворучко.

Так, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия развивает высокотехнологичный Военно-морской флот (ВМФ), в том числе и для того, чтобы ни один провокационный вызов не остался без ответа.

"Сегодня растущее присутствие России в Мировом океане вызывает раздражение у отдельных ведущих держав, которые активизировали борьбу за доступ к сырьевым ресурсам. С тем, чтобы отвечать на любые провокационные действия наших оппонентов, мы строим современный высокотехнологичный Военно-морской флот. Для этого у нас есть мощный научный потенциал, опытные инженеры и рабочие, хорошо подготовленный личный состав", - сказал Шойгу, выступая в четверг на научно-практической конференции "Российский ВМФ в ХХI веке" в Севастополе.

Министр отметил, что на конференцию приглашены руководители предприятий и научно-исследовательских организаций оборонно-промышленного комплекса, генеральных конструкторов, которые занимаются созданием военно-морской техники.

"Такое широкое представительство позволит нам более детально рассмотреть проблемные вопросы, выработать предметные подходы к их решению. Не сомневаюсь, что сегодня состоится интересный и конструктивный диалог", - сказал Шойгу.

Он подчеркнул, что "Военно-морской флот всегда был символом сильного Российского государства, важнейшей составляющей обеспечения национальной безопасности".

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