МЧС подтверждает пожар на НПЗ в Ухте на площади в 1 тыс. кв. м

09.01.20 18:03

© РИА Новости. Варвара Гертье

9 января. Interfax-Russia.ru - В МЧС подтвердили информацию о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте.

"Пожар начался в 16:55 мск на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефетпереработка". В 17.08 прибыло первое пожарно-спасательное подразделение. По предварительной информации, площадь горения составляет 1000 м. кв. на установке гидродепарафинизации дизельного топлива", - сообщили "Интерфаксу в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

Пожару присвоен 3 повышенный номер сложности.