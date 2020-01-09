Следователи проводят проверку в связи с возгоранием на НПЗ в Коми

09.01.20 19:07

© РИА Новости. Евгений Одиноков

9 января. Interfax-Russia.ru - Следственное управление СКР по республике Коми проводит проверку в связи с возгоранием на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"По имеющейся информации сегодня при производстве работ произошло возгорание нефтепродуктов. На месте происшествия работают спасательные службы. Данные о пострадавших уточняются. Следователями начаты проверочные мероприятия", - говорится в сообщении.

После ликвидации возгорания следователи осмотрят место происшествия, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, следует из пресс-релиза.

По данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в 16:55 мск, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован в состоянии легкой степени тяжести.

По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два хлопка. Персонал эвакуирован на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ прогремел взрыв, после чего была проведена эвакуация.