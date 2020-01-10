Магаданский пенсионер получил 24 года тюрьмы за убийство четырехлетней девочки

10.01.20 06:17

© РИА Новости. Андрей Старостин

10 января. Interfax-Russia.ru - Магаданский областной суд приговорил 65-летнего местного жителя за надругательство и убийство четырехлетней девочки, совершенное весной 2019 года, к длительному сроку лишения свободы, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Суд, с учетом представленных стороной обвинения доказательств, признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 24 года, с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, остальной части - в исправительной колонии особого режима", - говорится в сообщении.

Кроме того, суд с учетом заключения экспертизы назначил осужденному принудительное наблюдение и амбулаторное лечение у психиатра.

Суд установил, что 12 мая прошлого года злоумышленник заманил ребенка в свою квартиру, где совершил в отношении нее особо тяжкие преступления.

Осужденный полностью признал свою вину, говорится в сообщении.

Как сообщалось, исчезновение ребенка, пропавшего в мае в Магадане, вызвало общественный резонанс. Девочку несколько дней искали полиция, спасатели, волонтеры. Тело пропавшего ребенка обнаружили на полигоне бытовых отходов.