Пассажиропоток аэропорта Благовещенск в 2019 г. вырос на 33,5%

10.01.20 06:19

© РИА Новости. Александр Кондратюк

10 января. Interfax-Russai.ru - Пассажиропоток аэропорта Благовещенск (Амурская область) в 2019 году вырос на 33,5% в сравнении с показателем 2018 года, до 559,6 тыс. человек, говорится в сообщении аэропорта.

В 2018 году услугами аэропорта воспользовались 419 тыс. пассажиров.

"Высокий показатель сложился из нескольких составляющих: расширение маршрутной сети и увеличение количества рейсов, развитие экономики региона и реализация крупных инвестиционных проектов, таких как космодрома Восточный, строительство магистрального газопровода "Сила Сибири", Амурского газоперерабатывающего завода", - отметил гендиректор аэропорта Валерий Шлегель, чьи слова приводятся в сообщении.

На внутренних рейсах рост пассажиропотока в минувшем году составил 40%, с января по декабрь на внутренних авиалиниях перевезено 484 тыс. 450 пассажиров. Свою роль сыграло расширение сроков действия федеральной программы по субсидированным перевозкам для льготной категории пассажиров.

В 2019 году действовал круглогодичный период субсидированных перевозок, в 2018 году - только девять месяцев. Кроме того, в льготную категорию граждан в прошлом году были включены многодетные родители, говорится в сообщении.

Отмечается, что на международных линиях перевозки выросли на 2,6%, до 75 тыс. 152 человек. Наибольший пассажиропоток отмечен на рейсах в Тайланд о. Пхукет и Вьетнам курортный город НяЧанг. С ноября авиакомпания AZUR air впервые из столицы Приамурья начала выполнять рейсы на остров Фукуок (Вьетнам).