Десятки землетрясений произошли за ночь на севере Камчатки

10.01.20 06:23

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Сейсмологи с вечера четверга зарегистрировали десятки землетрясений, продолжающихся на севере Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пятницу в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Все сейсмособытия происходят в Олюторском районе. Сложно сказать, сколько именно. Их целый рой. Но можно выделить восемь наиболее сильных магнитудой от 4,1 до 5,9", - сказал представитель РАН.

Он отметил, что серия землетрясений началась с вечера четверга. Магнитуда наиболее сильного из них, по уточненным данным, составила 5,9 (ранее на сайте Камчатского филиала Единой Геофизической службы РАН сообщалось, что магнитуда этого сейсмособытия составила 6,9). Это землетрясение произошло в четверг в 20:38 по местному времени (11:38 МСК). Эпицентр находился в 144 км севернее села Ачайваям. Тогда жители некоторых населенных пунктов Пенжинского и Олюторского районов Камчатского края ощутили подземные толчки силой до двух баллов.

"Остальные наиболее заметные землетрясения произошли в том же районе в течение следующих семи часов", - сказал геофизик.

В свою очередь, в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что эти последующие землетрясения на территории региона не ощущались.

"Жертв и разрушений нет", - подчеркнул представитель МЧС.