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10.01.20 06:25
Совершающий кругосветку фрегат "Паллада" миновал остров Пасхи и держит курс к берегам Чили
"В чилийский морской порт Вальпараисо "Паллада" зайдет уже 28 января", - сообщил в пятницу медиацентр экспедиции.
Несколько дней назад фрегат "Паллада" прошел мимо острова Пасхи под парусами на расстоянии 12 морских миль.
"В бинокль экипажу удалось рассмотреть дома островитян и силуэты, похожие на древние статуи "Моаи" - каменные статуи из спрессованного вулканического пепла, в которых, по поверьям местных жителей, заключена сверхъестественная сила предков первого короля острова Пасхи - Хоту-Матуа", - говорится в сообщении.
Курсантский состав и юнги продолжают занимаются спортом, судовыми работами.
На паруснике стартовала курсантская спартакиада. Сборные команды соревнуются в умении отжиматься на брусьях и от палубы, подтягивании на перекладине, перетягивании каната и жиме 16-килограммовой гири. Итоги спартакиады подведут к Дню защитника Отечества.
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