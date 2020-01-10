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10.01.20 06:40
СКР расследует инцидент с подростком, едва не утонувшим в новосибирском аквапарке
Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).
По версии следствия, 8 января около 18 часов 16-летний житель Кемерово застрял в бассейне аквапарка, он стал тонуть, нахлебался воды, после чего был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.
В настоящее время следователи проводят допросы очевидцев, осмотрено место происшествия, говорится в сообщении.
Со своей стороны, прокуратура региона сообщает, что по факту происшествия организована и прокурорская проверка.
По данным прокуратуры, оставшись на короткое время в бассейне один, несовершеннолетний стал тонуть, так как его нога застряла в металлической конструкции.
"Инструктор-спасатель оказал несовершеннолетнему первичную помощь на месте. После того как подросток был поднят из воды, ему были проведены реанимационные мероприятия. В настоящее время несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.
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