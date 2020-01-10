СКР расследует инцидент с подростком, едва не утонувшим в новосибирском аквапарке

10.01.20 06:40

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

10 января. Interfax-Russia.ru - Следственные органы СКР по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту инцидента с 16-летним подростком в аквапарке "Аквамир", сообщает в пятницу Следственное управление СКР по региону.

Дело возбуждено по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни или здоровья потребителей).

По версии следствия, 8 января около 18 часов 16-летний житель Кемерово застрял в бассейне аквапарка, он стал тонуть, нахлебался воды, после чего был доставлен в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

В настоящее время следователи проводят допросы очевидцев, осмотрено место происшествия, говорится в сообщении.

Со своей стороны, прокуратура региона сообщает, что по факту происшествия организована и прокурорская проверка.

По данным прокуратуры, оставшись на короткое время в бассейне один, несовершеннолетний стал тонуть, так как его нога застряла в металлической конструкции.

"Инструктор-спасатель оказал несовершеннолетнему первичную помощь на месте. После того как подросток был поднят из воды, ему были проведены реанимационные мероприятия. В настоящее время несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии в больнице", - говорится в сообщении.