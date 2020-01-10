Главгосэкспертиза повторно одобрила проект волейбольного центра в Новосибирске

10.01.20 07:19

© РИА Новости. Дмитрий Астахов

10 января. Interfax-Russia.ru - Омский филиал Главгосэкспертизы России повторно рассмотрел проектно-сметную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство в Новосибирске регионального Центра волейбола, говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

"По итогам рассмотрения выданы положительные заключения", - говорится в сообщении.

Повторная экспертиза потребовалась ввиду того, что в ходе реализации проекта в результаты инженерных изысканий и проектную документацию были внесены некоторые изменения.

Волейбольный центр будет состоять из двух соединенных между собой блоков общей площадью 19 тыс. 979,61 кв. м: основного четырехэтажного здания большой спортивной арены со вспомогательными помещениями, а также трехэтажного здания для малой спортивной арены. Большая спортивная арена рассчитана на 5038 зрителей, малая сможет принять 542 зрителя.

В новом спортивном центре будут проводить соревнования и тренировочные занятия не только по волейболу, но и баскетболу и теннису.

Региональный Центр волейбола включен в федеральную адресную инвестиционную программу, а на региональном уровне - в государственную программу "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области на 2015-2021 годы". Генеральная проектная организация - ООО "ГенИнжПроект".