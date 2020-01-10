Орешкин: ситуация на Ближнем Востоке несет риски серьезных колебаний цен на нефть, экономика РФ и рубль от этого защищены

10.01.20 07:21

© РИА Новости. Алексей Филиппов

9 января. Interfax-Russia.ru - Последнее обострение геополитической ситуации на Ближнем Востоке пока не привело к проблемам на рынке нефти, но несет серьезные риски колебаний цен на нефть, тем не менее, российская экономика и рубль в значительной мере защищены от внешних шоков, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин в эфире телеканала "Россия 1" (ВГТРК).

"Некоторые компании начали думать - поставлять или не поставлять нефть через Ормузский пролив. Пока мы видим, что проблем нет, но такие риски существуют - и любой такой риск, любые такие перебои будут серьезным испытанием для нефтяного рынка и могут привести к серьезным колебаниям (цен на нефть - ИФ)", - отметил он.

При этом министр подчеркнул, что колебания нефтяных цен перестали оказывать большое влияние на российскую экономику и рубль.

"От внешних колебаний, от внешней ситуации, благодаря тем реформам, которые были реализованы, в значительной степени российская экономика изолирована", - констатировал министр.