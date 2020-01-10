Новый прокурор Томской области планирует заняться вопросами строительства и ЖКХ

10.01.20 08:36

Фото официального портала администрации Томской области

10 января. Interfax-Russia.ru - Прокурор Томской области Александр Семёнов, назначенный на свою должность в конце 2019 года, определил вопросы, которыми намерен заняться в первую очередь.

"Сейчас у нас зарплаты, строительство, ЖКХ, тарифы и экологическая составляющая, которая для всех она есть и проблематична", - сказал Семёнов журналистам в пятницу по итогам первой встречи с губернатором Томской области Сергеем Жвачкиным.

Он отметил, что пока кадровых перестановок в томской прокуратуре не планируется.

В свою очередь Жвачкин выразил надежду, что опыт Семёнова поможет ему успешно выполнять свои обязанности на новом месте.

"Мы делаем общее дело, чтобы жители Томской области жили лучше с точки зрения безопасности и точки зрения закона", - сказал Жвачкин.

Семёнов родился в 1960 году в Воронежской области, в 1986 году окончил Воронежский государственный университет.

С 1986 по 2005 годы он работал в воронежской прокуратуре, а в 2005-2006 годы трудился в воронежском управлении ФССП (Федеральная служба судебных приставов).

В должности заместителя прокурора Воронежской области Семёнов состоял с ноября 2007 года по май 2017 года, когда его назначили начальником управления Генпрокуратуры в СКФО.

В конце декабря 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Семёнова прокурором Томской области.