Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Неопределенные сроки: "Северный поток-2" планируют запустить до конца года
   
Из грязи в князи: экс-руководителей амурской колонии, где пировал Цеповяз, ждет суд
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.01.20 08:39

Непогода на Ямале привела к закрытию зимников и задержке вертолетных рейсов

© РИА Новости. Владимир Смирнов
10 января. Interfax-Russia.ru - Все три введенные в эксплуатацию зимние автодороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу закрыты по погодным условиям, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, с утра пятницы закрыт зимник Коротчаево - Красноселькуп. С четверга запрещено движение по зимникам Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Надым - Салехард.

Четвертая региональная зимняя автодорога ("Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале") еще не введена в эксплуатацию.

"По прогнозам синоптиков, сегодня на Ямале порывы ветра могут достигать 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В аэропорту Салехарда агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что из-за непогоды до 11:00 местного времени задержаны все вертолетные рейсы. Самолеты же выполняют полеты по расписанию.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.01.20 12:25
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
.
  10.01.20 12:09
Транзитное движение грузовиков в жилой зоне на юге и юго-западе Москвы запретят с 1 февраля
.
  10.01.20 11:42
Аэропорты Москвы в первую декаду января обслужили на 15% больше пассажиров, чем год назад
.
  10.01.20 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка
.
  09.01.20 16:07
Проезд по части трассы Москва-Петербург подорожает с 9 января
.
  09.01.20 15:31
Более 43 тысяч человек посетили Пушкинский музей в новогодние праздники
.
  09.01.20 15:13
Адвокат раскрыл детали окончательного обвинения фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  09.01.20 10:38
Более 350 км дорог и 100 учебных заведений построят в Москве до 2023 года
.
  09.01.20 08:39
Увеличение жилплощади при переезде по реновации достигает 30%
.
  07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket