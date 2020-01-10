Непогода на Ямале привела к закрытию зимников и задержке вертолетных рейсов

10.01.20 08:39

© РИА Новости. Владимир Смирнов

10 января. Interfax-Russia.ru - Все три введенные в эксплуатацию зимние автодороги регионального значения в Ямало-Ненецком автономном округе в пятницу закрыты по погодным условиям, сообщает департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО.

Так, с утра пятницы закрыт зимник Коротчаево - Красноселькуп. С четверга запрещено движение по зимникам Лабытнанги - Мужи - Азовы - Теги и Надым - Салехард.

Четвертая региональная зимняя автодорога ("Аксарка - Салемал - Панаевск - Яр-Сале") еще не введена в эксплуатацию.

"По прогнозам синоптиков, сегодня на Ямале порывы ветра могут достигать 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

В аэропорту Салехарда агентству "Интерфакс-Урал" сообщили, что из-за непогоды до 11:00 местного времени задержаны все вертолетные рейсы. Самолеты же выполняют полеты по расписанию.