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10.01.20 08:54

Наукограды Подмосковья получат более 338 млн рублей в 2020 году на развитие научной и социальной инфраструктуры

© РИА Новости. Алексей Сухоруков
10 января. Interfax-Russia.ru - Министерство науки и высшего образования РФ и правительство Московской области в конце декабря 2019 года подписали соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из федерального бюджета бюджету Подмосковья на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов РФ, сообщает пресс-служба министерства инвестиций и инноваций Московской области.

"Объем финансирования программы по развитию наукоградов Московской области из федерального бюджета составит более 182 миллионов рублей, еще более 155 миллионов рублей на эти цели выделит областное правительство. Общий объем бюджетного финансирования развития наукоградов региона в 2020 году превысит 338 миллионов рублей", - цитирует заместителя председателя правительства Московской области Вадима Хромова пресс-служба.

Средства будут направлены на поддержку научно-технического потенциала наукоградов. Финансирование выделят на проведение научных мероприятий, развитие научно-образовательных центров, ремонт и оснащение образовательных учреждений, исследовательских лабораторий, а также на благоустройство городов.

"Для правительства Московской области одной из приоритетных задач является сохранение и приумножение научно-технического потенциала. Мы ежегодно выделяем субсидию на социально-экономическое развитие наукоградов, мы поддерживаем молодых ученых: реализуется программа "Социальная ипотека", ежегодно выделяются премии губернатора за научно-технические достижения и гранты правительства Московской области в сферах науки, технологий, техники и инноваций, а с 2020 года будем поддерживать коммерческое продвижение разработок", - отметил Хромов.

В Подмосковье расположены 8 из 13 российских наукоградов: Дубна, Пущино, Черноголовка, Королев, Реутов, Жуковский, Королев и Фрязино.

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