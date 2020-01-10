Транзитное движение грузовиков в жилой зоне на юге и юго-западе Москвы запретят с 1 февраля

10.01.20 12:09

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - С 1 февраля в Южном и Юго-Западном административном округе будет введен в действие так называемый "грузовой каркас", предусматривающий запрет на транзитное движение грузовиков с разрешенной максимальной массой более 2,5 тонн в жилой застройке.

Как сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения столицы, свободное движение таких грузовиков будет разрешено только на 113 улицах Южного округа и 23 улицах Юго-Западного округа.

Собеседник агентства напомнил, что транзитное движение грузовиков в жилой застройке в настоящее время уже действует в Северном, Северо-Восточном, Восточном и Юго-Восточном округах.

"В тех районах, где грузовой каркас уже действует, количество грузовых автомобилей в жилых зонах сократилось в среднем на 22%. Результаты опроса показали, что более 90% жителей округов, где действует эта система, ее поддерживают. Все запрещающие знаки уже установлены и зачехлены, к 1 февраля они будут расчехлены, и движение грузового транспорта будет осуществляться по новой схеме", - сказал он.

Список улиц, которые с 1 февраля войдут в "грузовой каркас", и по которым возможно свободное перемещение грузовиков на юге и юго-западе столицы, уже размещен на сайте департамента транспорта Москвы.

Кроме того, водители крупнотоннажных машин смогут заранее спланировать маршрут через "Яндекс. Навигатор", в котором также будут обозначены улицы "грузового каркаса".

По его словам, заезд в жилую застройку грузовиков возможен только при наличии путевого листа, например, при доставке крупногабаритных товаров, обслуживания жителей и предприятий. За нарушение этого правила штраф составляет 5000 рублей.

Ранее сообщалось, что запрет на транзитное движение грузовиков в жилой застройке в остальных административных округах Москвы в пределах МКАД будет введен в действие в течение 2020 года.