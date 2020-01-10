Режим ЧС снят в пострадавшем от прорыва дамб золотодобывающей артели поселке Щетинкино

10.01.20 09:09

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

10 января. Interfax-Russia.ru - Власти отменили режим ЧС в районе Щетинкинского сельсовета Красноярского края, который был объявлен в октябре после прорыва дамб на золотодобывающем участке, поисковые работы на месте завершены, сообщил журналистам в пятницу заместитель председатель правительства региона Анатолий Цыкалов.

"На территории района Щетинкинского сельсовета режим ЧС отменен, поскольку угрозы для населения прилегающих населенных пунктов там нет, как и ранее не было", - сказал Цыкалов.

Он также сообщил, что на месте ЧП завершены все аварийно-спасательные и поисковые работы.

Для безопасности рабочего поселка на всех гидротехнических сооружениях, которые создавали на участке золотодобычи, был произведен слив воды.

19 октября около 06:00 (02:00 мск) в районе населенного пункта Щетинкино Курагинского района Красноярского края на реке Сейба произошло разрушение каскада из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели. Хлынувшая вода затопила в поселке два рабочих общежития временного типа и несколько бытовых построек.

По данным МЧС, 17 человек погибли, 28 человек обратились за помощью к медикам. Трое до сих считаются пропавшими без вести, их активные поиски продолжались до наступления морозов.

СКР возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц, были задержаны и арестованы директор золотодобывающего ООО "Сисим" (компания-собственник артели) Максим Ковальков и еще двое сотрудников организации, в офисе компании прошли обыски.

По данным следствия, дамбы для отведения грунтовых вод на золотодобывающем участке были возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов.