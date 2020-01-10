Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен

10.01.20 09:14

Фото МЧС по Республике Коми

10 января. Interfax-Russia.ru - Открытое горение на нефтеперерабатывающем заводе в Ухте ликвидировано, пожар потушен.

"Открытое горение ликвидировано", - сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.

Данную информацию подтвердили в МЧС РФ.

"В настоящее время пожарные проводят обволование и "проливку" территории. На месте работает лаборатория по замеру ПДК (предельно допустимая концентрация - ИФ), превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства РСЧС - 104 человека и 19 единиц техники.

Как сообщалось ранее, по данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в четверг в 16:55 мск, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован. Следователи и прокуратура начали проверки.

По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два хлопка. Персонал эвакуирован на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ прогремел взрыв, после чего была проведена эвакуация.