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10.01.20 09:14
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Коми потушен
"Открытое горение ликвидировано", - сообщил "Интерфаксу" осведомлённый источник.
Данную информацию подтвердили в МЧС РФ.
"В настоящее время пожарные проводят обволование и "проливку" территории. На месте работает лаборатория по замеру ПДК (предельно допустимая концентрация - ИФ), превышений не выявлено. Повторные замеры будут проводиться в утреннее время", - сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Для ликвидации пожара были привлечены силы и средства РСЧС - 104 человека и 19 единиц техники.
Как сообщалось ранее, по данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в четверг в 16:55 мск, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. По предварительной информации, пострадал один человек, он госпитализирован. Следователи и прокуратура начали проверки.
По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два хлопка. Персонал эвакуирован на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ прогремел взрыв, после чего была проведена эвакуация.
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