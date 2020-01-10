В Калининградской области сократилось количество выезжающих за границу в новогодние праздники

10.01.20 09:18

Фото Калининградской областной таможни

10 января. Interfax-Russia.ru - В период новогодних каникул территорию Калининградской области покинули почти 93 тыс. человек, что 7% ниже, чем годом ранее, сообщила пресс-служба региональной таможни.

"За восемь праздничных и выходных дней 2020 года через таможенные посты Калининградской таможни на выезд из области проследовали 27 тыс. 618 легковых автомобилей (31 тыс. 922 - в 2019 году) и 1 тыс. 339 грузовых транспортных средств (1 тыс. 475 - в 2019 году), 548 автобусов (490) и 92 тыс. 826 граждан (99 тыс. 361 годом ранее)", - говорится в сообщении.

На территорию Калининградской области в этот же период через таможенные посты въехали 24 тыс. 91 легковой автомобиль и 605 грузовиков, 545 автобусов, 77 тыс. 759 физических лиц, что также ниже показателей аналогичного периода прошлого года.

Традиционно наибольшей популярностью пользовались таможенные посты, расположенные на российско-польском участке таможенной границы - пункты пропуска "Мамоново-II", "Мамоново" и "Багратионовск".

Снижение числа пересечений границы в новогодние праздники наблюдается в Калининградской области уже третий год подряд.