Режим ЧС введен в поселении Иркутской области из-за угрозы подтопления жилых домов

10.01.20 09:22

Фото МЧС по Иркутской области

10 января. Interfax-Russia.ru - Режим ЧС введен в Олхинском сельском поселении Шелеховского района Иркутской области в связи с промерзанием русла водоотводного канала ручья Винокурный в деревне Олха, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления МЧС по региону.

"Создалась угроза подтопления жилых домов и выхода наледи на автодорогу Шелехов - Большой луг", - говорится в сообщении.

В администрации Шелеховского района создана рабочая группа комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности для оперативного принятия управленческих решений.

В настоящее время в Олхе проводятся работы по обустройству заградительного рва, возводится вал для защиты жилых домов и дороги. Всего задействовано 15 человек и шесть единиц техники.

Ранее сообщалось, что 10 февраля 2019 года из-за угрозы подтопления домов был введен режим ЧС в поселке Олха Шелеховского района, где проживает около 2 тыс. человек. Подъем воды произошел в ручье, впадающем в реку Олха, из-за его промерзания до дна в морозы. Вода зашла на четыре приусадебных участка. С помощью тяжелой спецтехники ведется расчистка русла ручья, уже вскрыто более 500 метров ледового поля для отвода воды от поселка.

Всего, по данным МЧС, в Иркутской области 14 мест, где ежегодно наблюдаются наледи из-за зимнего подъема уровня воды. Этому сезонному явлению подвержены реки Олха, Крестовка, Ушаковка, Баяндайка, Анга и другие небольшие реки и ручьи.