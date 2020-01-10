Ситуация в подтопленных красноярских поселках стабилизировалась до весны

10.01.20 09:43

© РИА Новости. Максим Богодвид

10 января. Interfax-Russia.ru - Уровень воды в районе ранее подтопленных красноярских поселков Стрелка и Абалаково упал, ситуация в них стабилизировалась до весны, сообщил журналистам в пятницу начальник Главного управления МЧС России по региону Игорь Лисин.

"Обстановка там (по поселках Абалаково и Стрелка - ИФ) уже стабильная, уровни воды падают, там хорошие минусовые температуры, и сама угроза распространения риска подтопления до весны уходит", - сказал Лисин.

Он отметил, что весной МЧС будет активно следить за ситуацией в данном районе с учетом того, что на этом участке реки Енисей образовались ледяные торосы из-за зимнего ледохода, который произошел в результате аномального потепления.

Заместитель председателя краевого правительства Анатолий Цыкалов также подчеркнул, что подтопления жилья и важных объектов в данных поселках не произошло.

"Подтопления жилых зданий и объектов социальной инженерной инфраструктуры и ЖКХ не было", - сказал Цыкалов.

Ранее сообщалось, что повышение уровня воды было зафиксировано под новый год в поселках Абалаково и Стрелка Енисейского района Красноярского края, расположенных на берегу Енисея. По данным МЧС, причиной стала аномально теплая для конца декабря и начала января погода. Из-за потепления началось движение кромки ледостава вниз по реке и образовался ледяной затор. В результате было закрыто несколько "зимников" проходящих по Енисею и местным рекам, оказались подтоплена одна из улиц в Абалаково и небольшая территория Стрелки.

Поселки Абалаково и Стрелка расположены на берегу реки Енисей в 260 километрах севернее Красноярска. В Абалаково проживает более 1,5 тыс человек, в Стрелке - около 4,7 тыс. человек.