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10.01.20 09:46
Более 2 млн поездок было совершено за новогодние праздники на МЦД
"С 1 по 8 января включительно пассажиры совершили более 937 тыс. поездок на МЦД-1 и более 1,1 тыс. - на МЦД-2", - говорится в сообщении.
В дни январских каникул Московские центральные диаметры работали в обычном режиме: с 05:30 до 01:00.
В новогоднюю и рождественскую ночи для удобства пассажиров время работы МЦД было продлено до 2:00.
В новогоднюю ночь поезда на МЦД- 1 курсировали со средним интервалом 18-30 минут, а на МЦД-2 - 10-15 минут.
Кроме того, для удобства пассажиров были назначены дополнительные поезда на смежных с МЦД направлениях.
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