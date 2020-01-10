Более 2 млн поездок было совершено за новогодние праздники на МЦД

10.01.20 09:46

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

10 января. Interfax-Russia.ru - В новогодние праздники пассажиропоток участков МЦД Белорусского, Савеловского, Рижского и Курского направлений на 11 процентов превысил показатели аналогичного периода 2019 года, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

"С 1 по 8 января включительно пассажиры совершили более 937 тыс. поездок на МЦД-1 и более 1,1 тыс. - на МЦД-2", - говорится в сообщении.

В дни январских каникул Московские центральные диаметры работали в обычном режиме: с 05:30 до 01:00.

В новогоднюю и рождественскую ночи для удобства пассажиров время работы МЦД было продлено до 2:00.

В новогоднюю ночь поезда на МЦД- 1 курсировали со средним интервалом 18-30 минут, а на МЦД-2 - 10-15 минут.

Кроме того, для удобства пассажиров были назначены дополнительные поезда на смежных с МЦД направлениях.