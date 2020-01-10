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10.01.20 11:39
Проверка организована после экстренной посадки вертолета с детьми на Таймыре
"Вертолет Ми-8Т авиакомпании "КрасАвиа" выполнял рейс поселок Сындасско - Хатанга, на 23 км полета сработал датчик неисправности одного из двигателей. Вертолет приземлился на выбранную с воздуха площадку. По предварительным данным, пострадавших нет, вертолет повреждений не получил", - сказала она.
По данным прокуратуры, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа.
"Вертолет находится в 206 километрах северо-восточнее Хатанги Таймырского муниципального района. По предварительной информации, пострадавших и погибших нет. На борту находились 17 человек, в том числе 3 члена экипажа. На место происшествия вылетел вертолет МИ-8 регионального координационного центра поиска и спасания для эвакуации пассажиров и членов экипажа. На борту находятся спасатели, медики", - сообщает пресс-служба краевого главка МЧС России.
Врио главы администрации сельского поселения Хатанга Анна Бетто в свою очередь сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь", что пассажирами вертолета были одиннадцать детей.
"Ежегодно у нас детей охотников, оленеводов вывозят на каникулы домой из отдаленных северных поселков. Из Хатанги эти дети летели домой, они здесь учатся в школе-интернате, так как у них в поселке школы нет. Все живы-здоровы, никто не пострадал, их в ближайшее время заберет другой вертолет", - сказала Бетто.
Медики не зафиксировали никаких травм у детей - пассажиров вертолета Ми-8, совершившего вынужденную посадку на Таймыре (Красноярский край), сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе регионального Минздрава.
"Пострадавших нет, у детей нет ни царапин, ни ушибов. Все целы, сейчас возвращаются в Хатангу", - сказал собеседник агентства.
Представитель ведомства отметил, что за состоянием здоровья всех летевших детей будет наблюдать главврач больницы в Хатанге.
Он также уточнил, что на борту вертолета было 13 детей. Ранее местные власти сообщали об 11 школьниках.
В пресс-службе авиакомпании "Красавиа", которой принадлежит вертолет, агентству подтвердили, что на месте происшествия приземлился резервный борт, который заберет детей и доставит их в Хатангу.
"В данный момент приземлился резервный борт. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает. На морозе никто не стоит", - сказал собеседник агентства.
По данным синоптиков, в настоящее время температура воздуха в районе ЧП - минус 27 градусов.
Следственные органы Западно-Сибирского управления на транспорте СКР со своей стороны проводят доследственную проверку по факту экстренной посадки Ми-8, сообщила агентству "Интерфакс-Сибирь" старший помощник руководителя следственного управления Наталия Чернакова.
"Проверка проводится по ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта) и ч.1 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала она.
Установлено, что вертолет Ми-8Т, принадлежащий авиакомпании АО "КрасАвиа", летел по маршруту "Сындасско - Хатанга", на борту находились три члена экипажа и 14 пассажиров, среди которых 12 детей и двое сопровождающих лиц.
В 11:23 по местному времени в 20 километрах от Сындасско из-за отказа двигателя он совершил вынужденную посадку.
Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно повреждений не получило, сообщила Чернакова.
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в 206 километрах от поселка Хатанга, на борту находились 14 пассажиров и три члена экипажа. Никто не пострадал. В авиакомпании "Красавиа" уточнили, что вертолет совершал чартерный рейс из северного поселка Сындасско в Хатангу, причиной вынужденной посадки - отказ одного из двух двигателей, посадка прошла благополучно.
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