Жители северных районов Хабаровского края смогут купить льготные авиабилеты

10.01.20 10:03

© РИА Новости. Евгений Епанчинцев

10 января. Interfax-Russia.ru - Авиабилеты по льготным тарифам смогут приобрести жители отдаленных поселков Хабаровского края с 13 января, сообщили журналистам в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

Речь идет о жителях Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района им. Полины Осипенко.

"Цель программы - сделать максимально доступными авиабилеты для жителей отдаленных поселков, куда можно добраться только на самолете. Уже заключены соглашения с КГУП "Хабаровские авиалинии" и АО "Аврора" о выполнении льготных авиаперевозок", - рассказал представитель Минтранса.

По его словам, "Хабаровские авиалинии" будут выполнять рейсы Хабаровск - Охотск, Хабаровск - Аян, Хабаровск - Чумикан, Хабаровск - Херпучи, Хабаровск - Богородское, Хабаровск - Нелькан и в обратном направлении. Авиакомпания "Аврора" намерена перевозить пассажиров по маршруту Хабаровск - Николаевск-на-Амуре и обратно.

Продажи льготных билетов начнутся с 13 января. Для взрослых стоимость перелета до краевого центра или в обратном направлении составит 4 тыс. 500 рублей, детей от 2 до 12 лет - 3 тыс. рублей.

В свою очередь, по данным пресс-службы правительства региона, для оформления билета нужна постоянная прописка (не менее 12 месяцев) в муниципальном районе, участвующем в программе, либо решение суда об установлении факта проживания на территории муниципалитета. Билеты необходимо приобретать лично. За год граждане могут воспользоваться правом льготного перелета четыре раза.

Как сообщалось, с 16 июля 2019 года программа работала в "пилотном" режиме в Охотском районе. За это время по льготной стоимости было приобретено более 3 тыс. билетов, пассажиропоток вырос почти на 10 %.

Работа по повышению транспортной доступности отдаленных северных территорий Дальнего Востока ведется в рамках поручений президента России Владимира Путина. Глава государства в послании Федеральному Собранию неоднократно говорил о необходимости развития сети местных маршрутов, развитии межрегиональных перевозок, снижении стоимости авиабилетов.

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