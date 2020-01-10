Первые подаренные правительством Москвы трамваи доставлены во Владивосток

10.01.20 10:07

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 января. Interfax-Russia.ru - Во Владивосток прибыли два первых трамвая, подаренных городу правительством Москвы, транспорт выйдет на маршруты в 2020 году.

Модернизация транспорта во Владивостоке проводится по поручению вице-премьера - полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в связи с присвоением Владивостоку статуса столицы Дальнего Востока.

"Во Владивосток на специальных автоплатформах доставили два трамвая из Москвы. Это первые из десяти вагонов, которые безвозмездно передали краевому центру столичные власти", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе мэрии.

Специалисты отмечают, что транспорт находится в хорошем техническом состоянии, вагоны прошли капитальный ремонт.

Оставшиеся восемь трамваев из Москвы ожидают во Владивостоке в ближайшее время. Планируется, что трамваи выйдут на маршруты в 2020 году.

Как сообщалось, договоренность о передаче правительством Москвы администрации Владивостока десяти трамвайных вагонов была достигнута весной 2019 года. От краевого центра требовалось лишь выделить средства на доставку вагонов и провести аукцион.

Во Владивосток доставят вагоны моделей 71-619 К и 71-619 КС, вместимость которых составляет до 120 человек. Трамваи выпущены на Усть-Катавском вагоностроительном заводе имени С. М. Кирова.

В 2020 году Москва также передаст Владивостоку восемь троллейбусов.