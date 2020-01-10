Подмосковные лесные питомники продали почти тысячу елей к новому году

10.01.20 10:09

© РИА Новости. Владимир Астапкович

10 января. Interfax-Russia.ru - В декабре 2019 жители Подмосковья могли самостоятельно приобрести и срубить новогоднюю ель в питомниках Комитета лесного хозяйства Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.

"За десять дней декабря почти 1000 колючих красавиц от 1 до 4 метров обрели хозяев и порадовали семьи, приехавшие за елочками в два лесных питомника Комитета лесного хозяйства Московской области - Дмитровский и Виноградовский", - говорится в сообщении.

Под рубку были предназначены только деревья, специально выращенные для этих целей. Стоимость деревьев составила от 300 рублей за метр.

На территории питомников в выходные дни гостей встречали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи, которые дарили всем праздничное настроение и угощали желающих горячим чаем, шашлыком и конфетами.