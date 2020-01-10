Приморский край вошел в пятерку самых популярных у туристов регионов России

10.01.20 10:14

© РИА Новости. Виталий Аньков

10 января. Interfax-Russia.ru - Приморский край и столица Дальнего Востока - Владивосток - вошли в пятерку самых популярных у туристов мест в России по итогам 2019 года.

Согласно данным, опубликованным на сайте "Турстата", Владивосток занял пятое место в рейтинге самых посещаемых городов страны. В 2019 году в городе побывали более 3 млн туристов. Список возглавила Москва. В столицу за год приехало 25 млн туристов, что на 6% больше, чем в 2018. Второе место по посещаемости занял Санкт-Петербург с 9,1 млн туристов. На третьем месте Сочи, гостями которого стали 6,5 млн человек.

Самым посещаемым туристическим регионом России в 2019 стала Московская область, которую посетило 22 млн туристов, что на 17,5% больше, чем в 2018 году. Приморский край с 5 млн туристов за год поднялся на две ступени рейтинга и занял пятое место, уступив Краснодарскому краю, Крыму и Ленинградской области.

Рейтинг представлен по результатам анализа посещаемости туристами городов и регионов России в 2019 году, по информации городских и региональных администраций и оценок прошедших месяцев.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал развитие туризма стратегической задачей на Дальнем Востоке. Также глава государства в обращении к участникам 23-й сессии Генассамблеи Всемирной туристской организации напомнил, что только за последние пять лет Россию посетили более 125 млн иностранных туристов, что является результатом последовательной работы государства по развитию туриндустрии.