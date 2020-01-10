Строительство школ, детсадов и дорог продолжат на Курилах в 2020 году

10.01.20 10:16

© РИА Новости. Андрей Шапран

10 января. Interfax-Russia.ru - На реализацию федеральной целевой программы по развитию Курильских островов Сахалинской области в 2020 году будет направлено 5,9 млрд рублей, в том числе 1,3 млрд рублей поступят из федерального бюджета, сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" председатель правительства региона Алексей Белик.

"В текущем году в рамках федеральной целевой программы планируется реализовать 32 мероприятия по четырем основным направлениям", - сказал Белик.

Первое направление, по его словам, связано с обеспечением бесперебойного воздушного и морского грузопассажирского сообщения между Курильскими островами, Сахалином, материком и полуостровом Камчатка.

"Второе направление - создание условий для опережающего развития Курил и эффективного использования природного потенциала островов. Третье направление - жилищное строительство, повышение качества жилищно-коммунальных услуг, услуг связи и комплексной безопасности жизнедеятельности",- отметил глава правительства области.

В 2020 году, в частности, продолжится строительство и асфальтирование автомобильных дорог, ремонт коммунальной инфраструктуры.

Планируется построить фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) в селе Дубовое на о. Кунашир, Дом культуры и ФАП в селе Малокурильское на о. Шикотан, спортивно-оздоровительный комплекс в городе Северо-Курильске на о. Парамушир. На всех островах собираются возвести около 7 тыс. кв. м жилья.

В этом году начнется строительство школы-детсада в селе Головнино на Кунашире, центральной районной больницы и школы в Северо-Курильске (Парамушир), двух школ на Итурупе - в селе Рейдово и в городе Курильске.

"Рыбопромышленные компании за счет внебюджетных средств продолжат реализацию своих инвестпроектов - создание производств глубокой переработки водных биоресурсов, выпуску рыбной муки и рыбьего жира, строительство лососевых рыбоводных заводов", - добавил Белик.

ФЦП "Курилы" утверждена правительством РФ в августе 2015 года. Срок ее действия - 2016-2025 годы. Она подразумевает комплексное развитие экономики, инфраструктуры и социальной сферы, обеспечивающее привлекательные условия хозяйствования и жизнедеятельности населения Курильских островов.