Сбербанк подал иск к Мурманскому пароходству на 4,3 млрд рублей

10.01.20 10:33

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 января. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России через Арбитражный суд Мурманской области требует с АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) свыше 4 млрд 331 млн рублей, следует из материалов суда.

Как сообщалось, иск был подан 19 декабря. Однако на тот момент в исковых требованиях была указана иная сумма - 2 млрд 283 млн 894 тыс. рублей. Соответчиком по делу также выступает ООО "Финансирование и развитие морского судоходства" (Москва)

В определении суда о принятии искового заявления к производству говорится, что Сбербанк также требует $1,569 млн и 478 тыс. евро. Таким образом, согласно действующему курсу ЦБ, общая сумма исковых требований составляет свыше 4 млрд 331,372 млн рублей. Также в исковых требованиях Сбербанка указано обращение взыскания на залоговое имущество.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 января.

Ранее сообщалось, что по договору от августа 2017 года в залоге у Сбербанка находится 287 тыс. 357 обыкновенных именных акций ОАО "Северное морское пароходство" (СМП, Архангельск, более 56% принадлежит ММП), по договору от октября 2018 года - суда "Петр Великий", "Кузьма Минин", "Виктор Ткачев", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Однако, как сообщалось, в начале 2019 года на аукционе Великобритании был продан сухогруз "Кузьма Минин". По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д‘Ивуар, с августа 2018 года) и в порту Шаньхайгуань (Китай, с февраля 2018 года) соответственно.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" в июле руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников. В октябре Российский профсоюз моряков со ссылкой на данные Роструда сообщил, что задолженность ММП перед 514 работниками составляет 91,2 млн рублей. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, ММП гасит долги по заработной плате, к началу декабря выплачено 120 млн рублей, остаток долга составляет 44 млн рублей.

В настоящее время Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП. Как следует из материалов картотеки суда, в числе заявителей 25 юридических лиц. Часть заявлений еще не рассмотрена, среди принятых - заявление межрайонной инспекции ФНС по Мурманской области с требованием 37 млн 317 тыс. рублей. Это пока максимальная сумма заявленных требований.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года ММП сократило чистый убыток по РСБУ на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 614,41 млн рублей. Выручка компании сократилась до 440 млн рублей против 1,13 млрд за три квартала прошлого года.

В ноябре ММП в четвертый раз с начала 2019 года сменило генерального директора. Новым руководителем стал Николай Артемов.

18 сентября был задержан и затем помещен под домашний арест учредитель ММП Николай Куликов по делу о злоупотреблениях на 580 млн рублей (на момент задержания он являлся также членом совета директоров ММП). В ходе обысков следствие изъяло у него документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского. Домашний арест Куликова в настоящее время продлен до 11 февраля.

До этого также в сентябре Октябрьский райсуд Мурманска отправил под домашний арест Алексея Глазунова, который занимал пост гендиректора ММП с февраля по июль 2019 года, по делу о сокрытии от налоговой службы 88 млн рублей. Еще раньше суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему же ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% находится у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - у Брынцева.

"Финансирование и развитие морского судоходства" занимается эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Бенефициаром компании, как и ММП, является Николай Куликов. Генеральный директор - Виктория Карабанова.