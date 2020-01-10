Договорились: Москва и Киев подписали контракт о продолжении транзита газа
  
Неопределенные сроки: "Северный поток-2" планируют запустить до конца года
   
Из грязи в князи: экс-руководителей амурской колонии, где пировал Цеповяз, ждет суд
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
24.10.19   17:58

21.10.19   16:13

02.10.19   14:10
 
Главные события
10.01.20 10:33

Сбербанк подал иск к Мурманскому пароходству на 4,3 млрд рублей

© РИА Новости. Михаил Воскресенский
10 января. Interfax-Russia.ru - Сбербанк России через Арбитражный суд Мурманской области требует с АО "Мурманское морское пароходство" (ММП) свыше 4 млрд 331 млн рублей, следует из материалов суда.

Как сообщалось, иск был подан 19 декабря. Однако на тот момент в исковых требованиях была указана иная сумма - 2 млрд 283 млн 894 тыс. рублей. Соответчиком по делу также выступает ООО "Финансирование и развитие морского судоходства" (Москва)

В определении суда о принятии искового заявления к производству говорится, что Сбербанк также требует $1,569 млн и 478 тыс. евро. Таким образом, согласно действующему курсу ЦБ, общая сумма исковых требований составляет свыше 4 млрд 331,372 млн рублей. Также в исковых требованиях Сбербанка указано обращение взыскания на залоговое имущество.

Предварительное судебное заседание назначено на 20 января.

Ранее сообщалось, что по договору от августа 2017 года в залоге у Сбербанка находится 287 тыс. 357 обыкновенных именных акций ОАО "Северное морское пароходство" (СМП, Архангельск, более 56% принадлежит ММП), по договору от октября 2018 года - суда "Петр Великий", "Кузьма Минин", "Виктор Ткачев", следует из данных "СПАРК-Интерфакс".

Однако, как сообщалось, в начале 2019 года на аукционе Великобритании был продан сухогруз "Кузьма Минин". По данным Российского профсоюза моряков, в июне и июле текущего года ММП продало балкеры "Виктор Ткачев" и "Петр Великий" после их стоянки в порту Абиджан (Кот-д‘Ивуар, с августа 2018 года) и в порту Шаньхайгуань (Китай, с февраля 2018 года) соответственно.

ММП испытывает трудности с финансированием с тех пор, как в 2018 году в портах разных стран были арестованы несколько его судов. У компании были проблемы с задолженностью по заработной плате. Как сообщал в интервью "Интерфаксу" в июле руководитель следственного управления СКР по Мурманской области Андрей Ефремов, сумма задолженности достигла 50 млн рублей перед сотней сотрудников. В октябре Российский профсоюз моряков со ссылкой на данные Роструда сообщил, что задолженность ММП перед 514 работниками составляет 91,2 млн рублей. По данным Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР, ММП гасит долги по заработной плате, к началу декабря выплачено 120 млн рублей, остаток долга составляет 44 млн рублей.

В настоящее время Арбитражный суд Мурманской области рассматривает дело о банкротстве ММП. Как следует из материалов картотеки суда, в числе заявителей 25 юридических лиц. Часть заявлений еще не рассмотрена, среди принятых - заявление межрайонной инспекции ФНС по Мурманской области с требованием 37 млн 317 тыс. рублей. Это пока максимальная сумма заявленных требований.

Как сообщалось, в январе-сентябре 2019 года ММП сократило чистый убыток по РСБУ на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 614,41 млн рублей. Выручка компании сократилась до 440 млн рублей против 1,13 млрд за три квартала прошлого года.

В ноябре ММП в четвертый раз с начала 2019 года сменило генерального директора. Новым руководителем стал Николай Артемов.

18 сентября был задержан и затем помещен под домашний арест учредитель ММП Николай Куликов по делу о злоупотреблениях на 580 млн рублей (на момент задержания он являлся также членом совета директоров ММП). В ходе обысков следствие изъяло у него документы, связанные с деятельностью офшорных компаний, а также дорогостоящие предметы искусства, включая 11 картин Николая Рериха и картину Ивана Айвазовского. Домашний арест Куликова в настоящее время продлен до 11 февраля.

До этого также в сентябре Октябрьский райсуд Мурманска отправил под домашний арест Алексея Глазунова, который занимал пост гендиректора ММП с февраля по июль 2019 года, по делу о сокрытии от налоговой службы 88 млн рублей. Еще раньше суд оштрафовал на 200 тыс. рублей акционера и бывшего (с октября 2017 года по февраль 2019 года) генерального директора ММП Александра Брынцева по уголовному делу о невыплате почти 2,9 млн рублей заработной платы.

ММП обеспечивает основную долю грузоперевозок под российским флагом в российском секторе Арктики. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 29,99% акций компании владеет Куликов, еще 57,66% - принадлежащее ему же ООО "Арктические технологии" (Москва). Пакет в 0,91% находится у АО "Трест "Мурманскморстрой" (Мурманск), 0,0025% - у Брынцева.

"Финансирование и развитие морского судоходства" занимается эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе. Бенефициаром компании, как и ММП, является Николай Куликов. Генеральный директор - Виктория Карабанова.

Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"


версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  10.01.20 12:25
Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому
.
  10.01.20 12:09
Транзитное движение грузовиков в жилой зоне на юге и юго-западе Москвы запретят с 1 февраля
.
  10.01.20 11:42
Аэропорты Москвы в первую декаду января обслужили на 15% больше пассажиров, чем год назад
.
  10.01.20 08:58
ЦБ отозвал лицензию у московского Нэклис-банка
.
  09.01.20 16:07
Проезд по части трассы Москва-Петербург подорожает с 9 января
.
  09.01.20 15:31
Более 43 тысяч человек посетили Пушкинский музей в новогодние праздники
.
  09.01.20 15:13
Адвокат раскрыл детали окончательного обвинения фигурантов "дела Baring Vostok"
.
  09.01.20 10:38
Более 350 км дорог и 100 учебных заведений построят в Москве до 2023 года
.
  09.01.20 08:39
Увеличение жилплощади при переезде по реновации достигает 30%
.
  07.01.20 19:52
ХК "Спартак" победил СКА в матче Континентальной хоккейной лиги


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket