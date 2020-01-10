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10.01.20 10:49
Начало января в Петербурге стало одним из самых теплых за историю наблюдений
"Температурных аномалий в первой декаде января не было, ни одного температурного рекорда не перекрыли, не хватало 0,2-0,3 градуса. При этом первая декада стала второй по теплу после 2007 года, когда средняя температура составила плюс 2,5 градуса", - сказал Колесов.
Синоптик добавил, что средняя температура в начале января составила плюс 1,7-1,8 градуса.
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