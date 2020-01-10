При пожаре на Ухтинском НПЗ произошла утечка нефтепродуктов

10.01.20 11:18

© РИА Новости. Евгений Самарин

10 января. Interfax-Russia.ru - Утечки нефтепродуктов произошли во время пожара на нефтеперерабатывающем заводе ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" в Ухте (Коми), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе республиканского управления МЧС в пятницу.

"Утечки произошли из-за деформации емкостей с нефтепродуктами. "Их (утечек - ИФ) площадь и объемы неизвестны", - отметил собеседник агентства.

Он добавил, что замеры не показали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после пожара.

В ведомстве отметили, что проливка конструкций после возгорания завершена. "Уже завершили работу, проливка проведена", - сказал собеседник.

Пресс-служба "ЛУКОЙЛа", со своей стороны, отмечает, что по результатам постоянного мониторинга состояния атмосферного воздуха стационарным экологическим постом и передвижной лабораторией предприятия не произошло загрязнения окружающей среды и, соответственно, не оказано негативного влияния на здоровье жителей города Ухты.

По данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в 16:55 мск четверга, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. Пострадал один человек, он госпитализирован. Следователи и прокуратура начали проверки.

По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два хлопка. Персонал был эвакуирован на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ прогремел взрыв, после чего была проведена эвакуация.

По информации пресс-службы "ЛУКОЙЛа" в 23:20 мск возгорание было локализовано, в 1:14 мск пятницы - ликвидировано. На объекте ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Ухтинский НПЗ расположен в центральной части республики Коми. Мощность завода составляет 4,2 млн тонн. В 2019 году завод переработал около 2 млн тонн нефти.