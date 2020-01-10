Подрядчик строительства объектов энергомоста в Крым спроектирует транзитную ЛЭП для Крымэнерго

10.01.20 10:53

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

10 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Ленэлектромонтаж" (ЛЭМ, Москва) выполнит проектные и изыскательские работы для строительства транзитной ЛЭП 110 кВ "Севастопольская - Ялта - Лучистое" на юге Крыма.

Как говорится в материалах сайта госзакупок, контракт заключен по цене 387,574 млн рублей (с учетом НДС 20%).

АО "Крымэнерго" (Симферополь), на базе которого будут консолидированы электросети Крыма, объявило в начале декабря 2019 года соответствующий тендер с начальной (максимальной) ценой 407,574 млн рублей. Поступила одна заявка - от ЛЭМ. Комиссия признала открытый конкурс несостоявшимся. Контракт заключен с единственным участником закупки, поскольку его заявка соответствовала условиям конкурса.

Работы должны быть завершены в течение 16 месяцев с момента заключения контракта, но не позднее конца мая 2021 года. Источником финансирования является федеральный бюджет.

Как сообщалось, среди прочего планируется выполнить предпроектные обследования объектов и определить необходимость и объемы реконструкции ряда подстанций: ПС 330 кВ "Севастополь" и 110-киловольтных ПС "Заря", "Алупка", "Гаспра", "Ялта", "Дарсан", "Массандра", "Гурзуф", "Артек", "Шарха", "Алушта" и "Лучистое". Кроме того, в планах - строительство более десятка ЛЭП 110 кВ.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", "Ленэлектромонтаж" зарегистрирован в марте 2010 года, бенефициаром компании является Михаил Мураткин.

По информации официального сайта ЛЭМ, компания выполняет полный комплекс инжиниринговых услуг по управлению проектами при строительстве и реконструкции трансформаторных подстанций, распределительных устройств, кабельных сетей и воздушных линий электропередачи классом напряжения 10-750 кВ с применением собственных производственных сил. "Ленэлектромонтаж" участвовал, в частности, в проектах создания ПС 500 кВ "Тамань" и ВЛ 220 кВ "Тамань-Кафа" - ключевых объектов энергомоста, связавшего Крымский полуостров с материковой частью России.

АО "Крымэнерго" сейчас на 100% принадлежит Росимуществу, свидетельствуют данные "СПАРК-Интерфакс". В дальнейшем предполагается, что 50% акций будут у Росимущества, еще 50% - у местных властей. Схема владения "Крымэнерго" пока не финализирована.

Минэнерго РФ ранее отмечало, что "Россети" (MOEX: RSTI) не будут управлять электросетями Крыма, сетевое хозяйство региона будет консолидировано на базе АО "Крымэнерго". Активы будут переданы этой компании в несколько этапов. "Консолидируются все крымские сети на базе Росимущества. Создано акционерное общество "Крымэнерго" при существующем ГУП "Крымэнерго", и идет сейчас процесс передачи активов из ГУПа в казну РФ, из казны - в АО", - говорил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

ГУП "Крымэнерго" - крупнейшая энергетическая компания Крыма, создана в апреле 2014 года. 100% уставного капитала ГУП находятся в собственности Минтопэнерго республики. Предприятие обеспечивает электроэнергией более 800 тыс. бытовых абонентов и 23 тыс. юрлиц.