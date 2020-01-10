Все зимники и ледовые переправы введены в ХМАО

10.01.20 11:13

© РИА Новости. Александр Кряжев

10 января. Interfax-Russia.ru - Все зимние автомобильные дороги и ледовые переправы введены в эксплуатацию в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, сообщили агентству "Интерфакс-Урал" в компании "Северавтодор" (занимается их строительством).

"Все зимники и ледовые введены в эксплуатацию. Единственное, из-за теплого декабря максимальная грузоподъемность некоторых переправ пока не набрана", - отметил собеседник агентства.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС по ХМАО, в регионе введено в 79 ледовых переправ, в том числе 56 межмуниципального значения и 23 технологических. Средняя грузоподъемность переправ составляет 20 тонн.

По данным сайта окружного департамента дорожного хозяйства и транспорта, этой зимой в ХМАО велось строительство 55 зимников.