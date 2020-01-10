"Нефтехимконсалт" планирует построить в ОЭЗ "Алга" нефтезавод за 16,2 млрд рублей

10.01.20 11:20

© РИА Новости. Александр Гальперин

10 января. Interfax-Russia.ru - ООО "Нефтехимконсалт" (Башкирия) намерено до 2029 года построить на территории создаваемой в республике особой экономической зоны (ОЭЗ) промышленно-производственного типа "Алга" завод по выпуску нефтяных игольчатых коксов, нефтяного углеродного волокна.

Согласно письму Минфина России, с копией которого ознакомился "Интерфакс", общий объем инвестиций оценивается в 16,2 млрд рублей, 100% средств будет заемными.

По данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Нефтехимконсалт" работает в сфере ресторанного бизнеса и предоставляет услуги по доставке продуктов питания, 66,7% долей принадлежит директору компании Денису Кантюкову. Компания является микропредприятием (среднесписочная численность сотрудников - 3 человека), уставный капитал - 15 тыс. рублей. По итогам 2018 года компания получила 4 тыс. рублей чистой прибыли и 8,54 млн рублей выручки от продажи продукции.

При этом, как отмечается в письме Минфина, гарантии финансовой поддержки реализации проекта "Нефтехимконсалта" предоставили АО "Салаватстекло" (MOEX: SLST), ООО "Трансспецсервис", "Международный потребительский кооператив "Светлая Великая Русь", ООО "Ишимбайский специализированный химический завод катализаторов". Общая сумма гарантий - свыше 27 млрд рублей.

Создаваемая в Башкирии ОЭЗ промышленно-производственного типа "Алга" включает территорию 4 участков в Ишимбайском и Стерлитамакском районах республики общей площадью 468,8 га. Вложения в развитие инфраструктуры ОЭЗ оцениваются в 6,33 млрд рублей бюджетных и внебюджетных средств, в том числе, в объекты газо-, водо-, электроснабжения, подъездные пути, связь, строительство административное здание, благоустройство и таможенной инфраструктуры.

Правительство Башкирии рассчитывает, что к 2029 году на площадке ОЭЗ свои производства разместят 17 резидентов, а сумма налоговых и таможенных поступлений от резидентов к 2030 году превысит 69,3 млрд рублей.

В настоящее время соглашения о намерениях заключены с 7 потенциальными "якорными" резидентами ОЭЗ. Запланированный объем инвестиций до 2029 года на реализацию проектов резидентов составляет 22,016 млрд рублей, количество рабочих мест - 1,206 тыс.