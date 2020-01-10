Аэропорты Москвы в первую декаду января обслужили на 15% больше пассажиров, чем год назад

10.01.20 11:42

© РИА Новости. Евгений Одиноков

10 января. Interfax-Russia.ru - Росавиация подвела итоги новогодних авиаперевозок: три основных столичных аэропорта в каникулы обслужили 2,5 млн пассажиров, что на 14,7% больше, чем за тот же период годом ранее.

"В период с 30 декабря 2019 года по 8 января 2020 года аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" обслужили 2,558 млн пассажиров. Годом ранее за аналогичный период столичные аэропорты приняли 2,231 млн. пассажиров. Таким образом, пассажиропоток в дни новогодних праздников сезона 2019-2020 увеличился на 14,7 %", - говорится в сообщении ведомства.

Лидерам по новогодним перевозкам стал аэропорт "Шереметьево", обслуживший 1,249 млн пассажиров. На втором месте - "Домодедово" с 745,3 тыс. пассажиров, на третьем - "Внуково" (563,7 тыс.).

"За указанный период из аэропортов Московского авиационного узла было выполнено 19961 рейс, на 13% больше, чем годом ранее. Максимальная нагрузка по количеству обслуженных пассажиров пришлась на 5 января, когда услугами аэропортов МАУ воспользовались более 286,7 тыс. пассажиров", - сообщили в Росавиации.

По данным ведомства, на внутренних воздушных линиях значительным спросом пользовались рейсы в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Краснодар и Симферополь. Наиболее популярными международными направлениями на новогодние праздники традиционно стали горнолыжные курорты Европы, а также Куба, Доминиканская Республика, Таиланд, Вьетнам, ОАЭ.