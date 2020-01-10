Более 650 человек обратились за медпомощью в Карелии из-за гололеда

10.01.20 11:44

© РИА Новости. Петр Чернов

10 января. Interfax-Russia.ru - Власти Карелии поручили проанализировать данные о травмах местных жителей из-за гололеда в новогодние праздники и направить эти сведения в прокуратуру.

Как сообщил глава республики Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети, поручение было инициировано в связи с большим числом обращений по поводу нечищеных и не посыпанных противогололедными реагентами дворов.

"Дал поручение проанализировать данные о полученных при падениях травмах и направить материалы в прокуратуру, чтобы правоохранительные органы дали правовую оценку действий или бездействия управляющих компаний, которые должны были предпринять все необходимые меры по устранению наледи", - написал глава региона.

По его словам, с 31 декабря по 8 января к травматологу обратились 660 человек, 50 из них были госпитализированы. Кроме того, помощь нейрохирурга понадобилась 225 пациентам, 31 из них - в условиях стационара.

"Пик пришелся на период с 1 по 4 января. Травматологическое отделение Больницы скорой медицинской помощи было переполнено. Поэтому приняли решение подключить другие медучреждения", - отметил Парфенчиков.

По информации главы республики, нареканий по поводу состояния региональных, федеральных трасс, а также центральных магистралей практически не было. Однако дворовые территории "зачастую были похожи на каток". Также у властей возникли вопросы по состоянию муниципальных дорог.

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