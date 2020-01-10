Шойгу: задачи учений двух флотов в Черном море выполнены полностью

10.01.20 11:46

© РИА Новости. Евгений Биятов

10 января. Interfax-Russia.ru - Задачи учений Черноморского и Северного флотов, за которыми наблюдал президент РФ Владимир Путин, выполнены в полном объеме, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу.

"Ещё одним заметным событием стало вчерашнее учение Черноморского и Северного флотов в Чёрном море. За его проведением с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий (. . .). Поставленные задачи выполнены в полном объёме", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

Он сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.

"В ходе учения выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", - напомнил министр.

Он также отметил, что Путин провёл в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской Флот в XXI веке".

По словам главы Минобороны, президент на совещании отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы, и руководство страны и впредь будет делать всё для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.