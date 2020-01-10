|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
10.01.20 11:46
Шойгу: задачи учений двух флотов в Черном море выполнены полностью
"Ещё одним заметным событием стало вчерашнее учение Черноморского и Северного флотов в Чёрном море. За его проведением с борта ракетного крейсера "Маршал Устинов" наблюдал Верховный главнокомандующий (. . .). Поставленные задачи выполнены в полном объёме", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.
Он сообщил, что на учениях было задействовано более 50 кораблей, катеров и судов, свыше 40 летательных аппаратов, а также подводная лодка.
"В ходе учения выполнены пуски крылатых ракет "Калибр" и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты "Кинжал", - напомнил министр.
Он также отметил, что Путин провёл в Севастополе совещание по итогам научно-практической конференции "Российский Военно-морской Флот в XXI веке".
По словам главы Минобороны, президент на совещании отметил, что в последние годы на развитие ВМФ были выделены значительные ресурсы, и руководство страны и впредь будет делать всё для оснащения флота по последнему слову техники и укрепления статуса России как одной из ведущих морских держав.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Студент ВШЭ Егор Жуков получил условный срок за призывы к экстремистской деятельности и запрет на администрирование сайтов. Сам он не считает приговор "окончательной победой".
.
Interfax-Russia.ru – Несколько масштабных образовательных программ действуют в Москве. Помимо новых знаний их участники получают дополнительные баллы к ЕГЭ и возможность стажироваться в крупных компаниях.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket