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10.01.20 11:49
Суд запретил передачу активов старого ростовского аэропорта новому юрлицу
Суд также запретил Росреестру совершать регистрационные действия в отношении 70 объектов недвижимого имущества, находящихся на территории старого аэропорта.
Данные обеспечительные меры приняты в рамках рассмотрения дела по иску кипрской компании Nosencore Ltd. (акционер ростовского аэропорта, входит в группу "Агроком") к ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону", его акционеру АО "Ростоваэроинвест" (совместное предприятие Ростовской области и холдинга "Аэропорты регионов", контролируется этим холдингом) и ООО "Аэропорт Актив".
Инициатива создания "Аэропорт Актива" принадлежит "Ростоваэроинвесту". В задачи ООО, по данным "Ростоваэроинвеста", будет входить обеспечение прозрачности продажи имущества аэропорта и распределение его средств в виде дивидендов. "Агроком", со своей стороны, выступил против планов создания "Аэропорт Актива", утверждая, что в результате собственником всех активов аэропорта станет структура, к которой акционеры ОАО не имеют отношения.
По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Аэропорт Актив" зарегистрировано в Екатеринбурге 12 декабря 2019 года. Основной вид деятельности - покупка и продажа недвижимого имущества. Единственным владельцем ООО является ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону". Уставный капитал созданной компании заявлен в размере 432 млн 234,2 тыс. рублей.
Nosencore Ltd уже несколько месяцев пытается воспрепятствовать попыткам распродажи имущества аэропорта. В частности, Nosencore рассчитывает добиться в Арбитражном суде Ростовской области признания недействительными договора купли-продажи имущества старого аэропорта, заключенного в сентябре 2019 года и сделки по передаче имущества в уставный капитал ООО "Аэропорт Актив" на основании решения совета директоров ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" от 6 декабря 2019 года. Рассмотрение данного дела состоится 29 января.
Старый ростовский аэропорт закрыт в марте 2018 года, через несколько месяцев после ввода в эксплуатацию аэропорта "Платов", который построен группой "Ренова" и управляется ее аэропортовым холдингом "Аэропорты регионов". Территорию старого аэропорта предполагается со временем интегрировать в городскую застройку.
Совладельцы ОАО ранее уже начали перераспределять его активы. В частности, в сентябре 2019 года акционеры ОАО решили направить на выплату дивидендов почти всю нераспределенную прибыль прошлых лет (в целом решено начислить в качестве дивидендов 2,1 млрд рублей). Эти дивиденды выплачиваются в дополнение к дивидендам по итогам 2018 года, одобренным к выплате на годовом собрании в июне 2019 года в размере 67 млн рублей.
Кроме того, согласно информации местных СМИ, "Аэропорт Ростов-на-Дону" в минувшем году реализовал путем проведения аукциона грузовые и легковые автомобили, спецтранспорт, оборудование для обслуживания самолетов, измерительные, осветительные приборы, офисную технику и прочее имущество (всего 2,6 тыс. наименований) одним лотом. Победил "Ростоваэроинвест", предложивший 170 млн рублей (без НДС).
Областные власти ранее отмечали, что "Ренова" разработала бизнес-план застройки территории старого аэропорта с объемом инвестиций более 200 млрд рублей. Региональные чиновники не исключали того, что застройщиком территории может стать сама "Ренова". Администрация Ростова-на-Дону подписала постановление, согласно которому подготовку проектов планировки и межевания территории старого аэропорта выполнит структура "Аэропортов регионов" - ООО "Аэро-Сити".
По данным губернатора Ростовской области Василия Голубева, общая площадь застройки (учитывает территорию под объектами инфраструктуры в частной собственности и площадь находящейся в федеральной собственности взлетной полосы) составляет порядка 350 га. Идея проекта предусматривает возведение многоквартирных домов высотой до 12 этажей, объектов социальной инфраструктуры, рекреационной зоны. Ожидается, что на этой территории будут проживать 100 тыс. человек.
Контроль над ОАО "Аэропорт Ростов-на-Дону" и его активами уже много лет является предметом борьбы между группой "Агроком" с одной стороны и администрацией Ростовской области и холдингом "Аэропорты регионов" - с другой.
По состоянию на 20 сентября 2019 года доля "Ростоваэроинвеста" в уставном капитале аэропорта составляет 38% (51% обыкновенных акций), кипрской компании Nosencore принадлежит 25% (33% обыкновенных акций). По неофициальным данным, структуры Ивана Саввиди, основного владельца группы "Агроком", контролируют почти 50% уставного капитала аэропорта.
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