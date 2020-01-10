Шойгу: ВС РФ получат около 4 тыс. единиц бронетанковой техники и автомобилей

10.01.20 12:00

© РИА Новости. Алексей Никольский

10 января. Interfax-Russia.ru - В Вооружённых силах (ВС) России до конца 2020 года будут введены около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня мы обсудим ряд основных направлений деятельности в 2020 году. В сфере материально-технического обеспечения требуется ввести в эксплуатацию около 4 тыс. единиц новой бронетанковой и автомобильной техники, 1 тыс. 700 единиц современного ракетно-артиллерийского вооружения", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание.

По его словам, в войсках в течение года предстоит провести порядка 280 тыс. технических обслуживаний и ремонтов, планируется поставить военным более 6 млн тонн материальных средств.

"Продолжим строительство арсеналов комплексного хранения ракет и боеприпасов, а также производственно-логистических и топливозаправочных комплексов", - сказал министр.

Шойгу добавил, что совместно с Русским географическим обществом и поисковыми организациями в 2020 году будут проведены 11 экспедиций по поиску останков погибших защитников отечества.

"Уделим большое внимание экологической очистке территорий, включая Арктику", - сказал министр.

Говоря об инновационной деятельности, глава Минобороны РФ заявил, что будет расширен спектр научных исследований в технополисе "ЭРА", а также более эффективно использован потенциал Международного военно-технического форума "Армия" и Армейских международных игр, которые в 2020 году планируется провести одновременно.