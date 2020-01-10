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10.01.20 12:03

Шойгу поставил задачу отслеживать развертывание американских РСМД

© РИА Новости. Стрингер
10 января. Interfax-Russia.ru - В 2020 году требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз, отслеживать развёртывание американских ракет средней и меньшей дальности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Требуется провести глубокий анализ потенциальных военных угроз и наметить меры по совершенствованию Вооружённых сил. Результаты этой работы будут учтены при подготовке плана обороны страны на 2021-2025 годы", - сказал Шойгу в пятницу, открывая селекторное совещание, на котором обсуждаются основные направления деятельности Минобороны в 2020 году.

"Необходимо отслеживать развёртывание Соединёнными Штатами Америки ракет средней и меньшей дальности", - сказал Шойгу, ставя задачи на текущий год.

Он также подчеркнул, что должно идти поступательное перевооружение на комплексы "Авангард" и "Ярс" Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), а морских ядерных сил - на новейшие стратегические субмарины класса "Борей-А".

"Поступательно перевооружать РВСН на комплексы "Авангард" и "Ярс", морские ядерные силы - на новейшие стратегические подлодки класса "Борей-А", - поставил задачу министр.

Шойгу отметил, что ключевые задачи на предстоящий период определил президент России, Верховный главнокомандующий Вооружёнными силами Владимир Путин.

"В декабре на расширенном заседании коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности Вооружённых Сил в 2019 году. Верховный Главнокомандующий высоко оценил качественные изменения в развитии армии и флота и определил ключевые задачи на предстоящий период", - сказал министр.

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