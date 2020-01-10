Прокуратура Алтая вернула в госсобственность почти 17 тыс. гектаров леса

10.01.20 12:07

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

10 января. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Республики Алтай удовлетворил требования прокуратура о возвращении в собственность РФ девяти лесных участков, которые незаконно продали в частные руки под видом сельхозземли, сообщает пресс-центр республиканской прокуратуры в пятницу.

"Рассмотрены иски к двум гражданам о признании отсутствующими их прав собственности на девять земельных участков, покрытых лесом, общей площадью более 168 млн квадратных метров (16,8 тыс. га - ИФ), а также об исключении из реестра недвижимости записи об их правах на участки. Основанием для обращения в суд явились результаты проверки, которой был выявлен факт незаконного отчуждения земель лесного фонда под видом земель сельскохозназначения", - говорится в сообщении.

В частности, прокуратура обнаружила незаконный договор купли-продажи одного из участков, заключенный между администрацией Турочакского района и ООО "Турочак", который в дальнейшем передан местному жителю и уже им разделен на девять самостоятельных участков.

"Прокуратурой республики сделка была оспорена в арбитражном суде. Иск прокурора был удовлетворен, договор купли-продажи признан недействительным в силу ничтожности. Права России на лесной фонд полностью восстановлены", - подчеркивается в пресс-релизе.