Столичные МФЦ начали принимать заявления на соцобслуживание на дому

10.01.20 12:25

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

10 января. Interfax-Russia.ru - Заявление на надомное социальное обслуживание с 2020 года можно подать в МФЦ, сообщается на официальном сайте центров госуслуг в пятницу.

"С этого года заявление на надомное социальное обслуживание можно подать в любом столичном офисе "Мои Документы",- говорится в сообщении.

Как отмечается в пресс-релизе, ранее данная услуга была доступна только в территориальных центрах социального обслуживания и их филиалах.

"С 1 января 2020 года она перешла в центры госуслуг. С этого года посетитель центра госуслуг подает заявление на соцобслуживание, после чего специалисты соцзащиты изучают документы и выполняют нужные запросы в рамках межведомственного взаимодействия. К заявителю на дом выходит социальный инспектор и готовит карту функциональной диагностики, позволяющую определить, какие именно виды услуг на дому нужны конкретному человеку",- говорится в сообщении.

При этом время выдачи решения о признании человека нуждающимся в социальном обслуживании на дому останется прежним - 10 рабочих дней, отмечается в пресс-релизе.