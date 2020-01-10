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10.01.20 12:27

Почти 6 тыс. семей, пострадавших от наводнения под Иркутском, приобрели новое жилье

© РИА Новости. Александр Кряжев
10 января. Interfax-Russia.ru - Власти Иркутской области оплатили более 5,8 тыс. жилищных сертификатов, выданных пострадавшим от масштабного летнего наводнения, сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

"По данным на 9 января, оплачено 5 тыс. 891 свидетельство (жилищный сертификат - ИФ) на 17,5 млрд рублей, в том числе 4 тыс. 779 свидетельств на 14 млрд рублей из средств федерального бюджета, 1 тыс. 112 свидетельств на 3,5 млрд рублей из средств областного бюджета", - говорится в сообщении.

Всего от пострадавших принято 7 тыс. 99 заявлений на получение жилищных сертификатов, выдано - 7 тыс. 70 сертификатов на сумму 21,1 млрд рублей.

В настоящее время в единственном пункте длительного пребывания в Тулуне находятся 29 человек. До конца января пункт планируется закрыть, так как большинство из людей имеют жилищные сертификаты либо уже приобрели жилье взамен утраченного.

Ранее сообщалось, что всего непригодными для проживания признано 7 тыс. 242 дома и квартиры в зоне наводнения.

Летом 2019 года Иркутская область пережила две волны мощного наводнения. В конце июня пострадали десять районов, 109 населенных пунктов, было подтоплено 10,89 тыс. жилых домов, в которых проживает 42,76 тыс. человек. В конце июля подтопило 58 населенных пунктов в шести районах. Повреждено 1 тыс. 984 дома с населением 5 тыс. 424 человека.

Общий объем программы восстановления затопленных территорий Иркутской области до 2024 года составляет почти 43 млрд рублей.

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