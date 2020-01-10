Шойгу рассказал, куда направят 1,5 трлн руб. гособоронзаказа-2020

10.01.20 12:33

© РИА Новости. Илья Питалев

10 января. Interfax-Russia.ru - Порядка 68 процентов средств гособоронзаказа из полутора триллионов, выделенных на эти цели в 2020 году, пойдут на закупки новейших образцов оружия, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Продолжим повышать боеспособность Вооруженных Сил, в том числе посредством поставок современных видов вооружения. На реализацию гособоронзаказа в этом году предусмотрено около полутора триллионов рублей. Почти 68 процентов средств пойдет на серийные закупки новейших образцов", - сказал Шойгу на селекторном совещании в пятницу.

По его словам, 19,4% бюджетных ассигнований будут направлены на модернизацию, ремонт и сервисное обслуживание техники.

"Ее исправность будет поддерживаться на уровне 95%", - сообщил министр.

Еще одним важным пластом предстоящей работы он назвал создание необходимой инфраструктуры, включая жилье, а также совершенствование системы социальных гарантий военнослужащих.

"В текущем году планируется ввести в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений. Пo-прежнему в числе наших приоритетов - выполнение обязательств по обеспечению военнослужащих жильём, прежде всего за счёт развития накопительной ипотечной системы и субсидий", - сказал Шойгу.

Он уточнил, что объём жилищных субсидий в 2020 году составит 37 миллиардов рублей.

"Будем и дальше улучшать качество и расширять спектр медицинских услуг, предоставляемых личному составу и гражданскому персоналу. Хотел бы подчеркнуть, что при проведении всех мероприятий требуется осуществлять жёсткий контроль за расходованием бюджетных средств. Такого подхода должны придерживаться руководители всех уровней", - подчеркнул министр.